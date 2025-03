Daniela Santanchè denuncia Francesca Pascale: "Imbarazzante, ci vediamo in Tribunale"

Andrea Valle 18 marzo 2025 a

Il giallo della presunta borsa falsa di Hermès regalata nel 2013 da Daniela Santanchè a Francesca Pascale finirà in Tribunale. Lo ha confermato lo stesso ministro del Turismo, parlando con alcuni giornalisti a margine di un evento a Milano. «Ho denunciato la Pascale, grazie a Dio abbiamo trovato anche la fattura, ci vediamo in Tribunale e così metteremo fine a questa cosa, che trovo un po’ imbarazzante e anche un po’ ridicola, anche perché io non mi vergogno delle borse di Hermès, qualcuno si vergogna della Tesla. Magari mi compro pure una Tesla» ha detto Santanchè, scherzando sul “caso” della Tesla X acquistata dalla parlamentare di Avs, Elisabetta Piccolotti, sposata col collega di partito Nicola Fratoianni.

Così, dopo aver denunciato il Fatto quotidiano, il primo giornale ad occuparsi del caso con un articolo firmato da Selvaggia Lucarelli, anche lei querelata, il ministro ha denunciato pure la Pascale. Il caso delle borse che vede coinvolta Santanchè è esploso un mese fa. All’epoca dei fatti, militava ancora in Forza Italia. Per il compleanno di Pascale, che dopo il Cavaliere ha sposato la cantante Paola Turci, Santanchè aveva deciso di regalarle due borse di Hermès molto costose. Tempo dopo, quando il cane della Pascale ruppe il manico di una delle due borse e lei la portò nella boutique milanese di via Montenapoleone. I commessi le fecero notare che una era contraffatta ma non la ritirarono «per non metterla in imbarazzo».

Pascale, secondo i suoi racconti affidati nelle scorse settimane ad HuffPost e Repubblica, aveva chiamato subito Santanchè, che avrebbe reagito con tono offeso, chiedendo di parlare con i commessi. Mentre sempre il Fatto successivamente era ritornato sulla questione con un altro articolo dove un venditore ambulante, operante a Forte dei Marmi e nella Versilia, affermava che Santanchè aveva comprato diverse borse false da lui. Santanché ha richiamato la vicenda nel suo discorso in Parlamento quando è stata sottoposta alla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione, poi respinta: «Tacco 12, borse e vestiti. Rappresento plasticamente tutto ciò che detestate» aveva detto provocando i parlamentari della sinistra.