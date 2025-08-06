Nick Kyrgios? Toh, ora si scandalizza per gli insulti...

Valanga di insulti sui social contro Elina Svitolina dopo la sconfitta nei quarti di finale del torneo 1000 di Montreal. La tennista ucraina, numero 13 WTA, è stata battuta 6-2 6-2 da Naomi Osaka, che ora troverà in semifinale la danese Tauson. E ad attaccarla online sono stati soprattutti gli scommettitori che avevano deciso di puntare su di lei e hanno perso i loro soldi. Lei, però, non ha voluto fare finta di niente e ha denunciato tutto sui social, non nascondendo nemmeno i nomi degli hater che le hanno puntato il dito contro.

Tra quelli che hanno attaccato la tennista, come si legge nei messaggi da lei pubblicati, qualcuno ha augurato del male a lei e alla sua famiglia, qualcun altro ha inneggiato alla guerra tra Russia e Ucraina. "A tutti gli scommettitori voglio dire una cosa - ha risposto la Svitolina sui social - sono una mamma prima di essere un'atleta. Il modo in cui vi rivolgete alle donne, alle madri, è vergognoso. Se le vostre madri vedessero i vostri messaggi rimarrebbero disgustate".