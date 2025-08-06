Nick Kyrgios? Toh, ora si scandalizza per gli insulti...

Libero logo
mercoledì 6 agosto 2025
Valanga di insulti sui social contro Elina Svitolina dopo la sconfitta nei quarti di finale del torneo 1000 di Montreal. La tennista ucraina, numero 13 WTA, è stata battuta 6-2 6-2 da Naomi Osaka, che ora troverà in semifinale la danese Tauson. E ad attaccarla online sono stati soprattutti gli scommettitori che avevano deciso di puntare su di lei e hanno perso i loro soldi. Lei, però, non ha voluto fare finta di niente e ha denunciato tutto sui social, non nascondendo nemmeno i nomi degli hater che le hanno puntato il dito contro.

Tra quelli che hanno attaccato la tennista, come si legge nei messaggi da lei pubblicati, qualcuno ha augurato del male a lei e alla sua famiglia, qualcun altro ha inneggiato alla guerra tra Russia e Ucraina. "A tutti gli scommettitori voglio dire una cosa - ha risposto la Svitolina sui social - sono una mamma prima di essere un'atleta. Il modo in cui vi rivolgete alle donne, alle madri, è vergognoso. Se le vostre madri vedessero i vostri messaggi rimarrebbero disgustate".

In sua difesa è intervenuto il tennista australiano Nick Kyrgios, che invece sui social non è mai stato troppo tenero con un altro collega, l'azzurro numero uno al mondo Jannik Sinner. Commentando il post della collega, ha scritto una sola parola: "Disgusting", cioè "Disgustato".

