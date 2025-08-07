RaiNews, l'affetto per Franco Baresi fa volare la rete

Libero logo
di Klaus Davigiovedì 7 agosto 2025
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (RaiNews)
Nonostante d’estate si riducano i talk “politici”, salvo In onda su La7, 4 di sera su Rete 4, Tg2 Post su Rai 2 e Filorosso su Rai 3, non cala la sete di informazione e soprattutto le notizie abbondano. Per questo i “conti” del bilancio di Rainews24 appaiono in attivo. 

Spicca la fascia mattutina che approfitta della messa in onda “in chiaro” sui tre principali canali Rai generalisti e gli ascolti si impennano ulteriormente. Negli ultimi giorni OmnicomMediaGroup segnala picchi del 15% su Rai 1 tra le 5:30 e le 6:30 di sabato 2 agosto con le esplosioni in Crimea per la guerra in Ucraina ma anche il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata e la rubrica enogastronomica Sapori e colori. 

Lunedì mattina 14% di share e quasi 200mila spettatori con incrementi sensibili della curva quando si è parlato di Franco Baresi e della sua coraggiosa lotta contro il tumore ma toccando anche temi come i dazi o la morte della giovane Simona Cinà a Palermo. Rainews24 parla per lo più a un pubblico maschio 35/44 anni e over 65, laureato, del Centro-Nord, ma buone medie anche in Calabria.

