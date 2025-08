Reazione a catena, bufera per l'eliminazione dei Vota Antonio: "Fate ricorso!"

E gli sfidanti, i Giramondo, sono riusciti a detronizzare i Vota Antonio. I nuovi campioni si sono presentati alla loro prima Ultima Catena con la possibilità di portarsi a casa un montepremi decisamente esiguo: solo 790 euro . Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Taglio" e "Difficile". Dopo un minuto di accesa discussione, i nuovi campioni si sono buttati con: "Cambiare". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Carattere" .

Oggi, mercoledì 6 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena , il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . Il padrone di casa, a inizio trasmissione, ha dato il bentornati ai Vota Antonio , il trio campione composto da Fabrizia, Luca e Francesco. A sfidarli ci sono i Giramondo , una squadra formata da Teresa, Christian e Diana. Loro vengono da Torino, mentre Diana è nata in Australia da genitori italiani.

Intanto sui social, tantissimi telspettatori hanno gridato al complotto dopo l'uscita di scena dei Vota Antonio: "Secondo me i campioni uscenti possono benissimo fare ricorso su spqr", "Perché hanno buttato fuori quelli giovani, bravi e simpatici per queste mummie poco telegrafiche? Misteri del programma!", "questa catena gli autori l'avevano preparati per quelli eliminati".