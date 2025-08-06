"Lively vs. Baldoni", tutta la verità sullo scandalo

Discovery+ manda in onda Lively vs Baldoni – La resa dei conti, disponibile in esclusiva per l’Italia sulla piattaforma streaming del gruppo Warner Bros. Visibile da oggi, prodotto da Optomen, lo speciale di un’ora racconta una delle più clamorose faide in cui Hollywood è stata coinvolta negli ultimi anni, con un'immersione profonda nella battaglia legale in corso tra Justin Baldoni e Blake Lively, dopo l'uscita del film campione d'incassi Siamo noi a dire basta (It Ends with Us), di cui Baldoni è regista e attore protagonista, mentre Blake è la star protagonista. Con interviste di amici ed ex colleghi, Lively vs Baldoni fa luce su ciò che è accaduto durante le riprese e su come presunti rancori personali, dispute contrattuali e differenze creative siano degenerate in una battaglia legale seguitissima in tutto il mondo.

La prima metà dell’episodio approfondisce il caso di Justin Baldoni: un regista che difende la sua reputazione dalle accuse di molestie sessuali e denuncia comportamenti scorretti da parte delle forze dell’ordine. La seconda metà porta i telespettatori dalla parte di Blake Lively: un’attrice di serie A, che combatte contro quella che sostiene essere una pericolosa campagna diffamatoria, prendendo anche posizione in favore delle donne nell’industry.