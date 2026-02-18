DiMartedì, Luca e Paolo irridono Gratteri: "Anche la mafia giapponese"

Di questa campagna elettorale per il prossimo referendum sulla giustizia ricorderemo sicuramente le uscite sopra le righe di Nicola Gratteri, il frontman del comitato per il 'No'. L'ultima è straordinaria. Secondo lui, chi non vota 'No' è massone, o al più un delinquente: "è certo che per il 'No' voteranno le persone perbene, per il 'No' voteranno delle persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria. E voteranno per il 'Sì' ovviamente gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile ovviamente". Pane per i denti per i comici di tutta Italia.

A DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è andata in scena la consueta striscia comica di Luca e Paolo. Il tema? Ovviamente il referendum e l'ultima boutade di Nicola Gratteri. "Voteranno per il 'Sì' la mafia giapponese, la Spectre e forse pure Gargamella - hanno ironizzato Luca e Paolo -. Parole che chiaramente gettano benzina sul fuoco che tra l'altro è già acceso. C'è bisogno di insultare l'altra parte? Così fai venire voglia a tutti di votare 'Sì'. E Nordio infatti agisce in modo equilibrato: 'test psicoattitudinale anche a fine carriera...'".