DiMartedì, Saviano suda freddo: scontro con Trump, un vantaggio per Meloni?

Nel bel mezzo delle tensioni tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il nostro premier, Giorgia Meloni, ecco l’intervento del giornalista e scrittore Roberto Saviano, il quale è intervenuto come ospite nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di approfondimento di La7, DiMartedì, per offrire una lettura meno scontata dello scontro politico.

Secondo Saviano, l’atteggiamento del presidente americano rientrerebbe pienamente nella sua strategia comunicativa: “È nel suo stile, Trump sta cercando soldati”, ha spiegato, sottolineando come il tycoon punti a consolidare alleanze e fedeltà politiche.

Sempre Saviano spiega: “Trump in qualche modo sta cercando soldati nella sua battaglia e ha fatto quest'operazione che non è così negativa per Meloni in un momento del genere. Dopo l'attacco al Papa, l'elettorato cattolico in Italia si è profondamente raffreddato, un attacco così non si era mai visto. Quindi Giorgia Meloni in qualche modo capitalizzerà questa crisi”. Sempre secondo lo scrittore, però, questo screzio sarebbe momentaneo e si tratterebbe più di una fase tattica che di una rottura definitiva: “Se attacchi il Papa io mi allontano da Trump tatticamente, ma domani Trump tornerà in alleanza con Meloni, ma è certo questo. Perché hanno un'unità ideologica, ma non solo, ha bisogno di avere una sua figura in Europa che è certamente Giorgia Meloni. Non c'è più Orban”.

Trump, lo ricordiamo, nei giorni scorsi è stato durissimo con il Pontefice, definendolo “debole” e “terribile sulla politica estera” e anche ribadito di non voler “un Papa che pensi sia ok che l’Iran abbia armi nucleari”. Ha sostenuto addirittura che il Papa dovrebbe essergli “grato” e che senza di lui “non sarebbe in Vaticano”. Giorgia Meloni non ha potuto non reagire, affermando che le parole di Trump sono “inaccettabili” e ha difeso il ruolo di Prevost, sottolineando che è “giusto e normale che invochi la pace e condanni ogni guerra”. Lo scontro, così, si è allargato e Donald Trump ha reagito attaccando anche la Meloni, dicendo di essere “scioccato” e accusandola di mancanza di coraggio. Secondo Saviano, però, questo strappo si ricucirà.