Remo Sernagiotto, assolto dopo dieci anni. Ma è morto: ecco la giustizia italiana

La giustizia arriva sempre troppo tardi, quando prova a mettere una pezza a sentenze sbagliate che hanno portato a danneggiare in maniera irreparabile degli innocenti o si risolve nell’assoluzione di persone processate senza colpe, la cui carriera è stata distrutta da pm che hanno lavorato male. Stiamo parlando delle vicende di due politici, Remo Sernagiotto, fu europarlamentare veneto di Forza Italia, e Stefano Esposito, già deputato torinese di belle speranze del Pd. Due vittime, anzi, due perseguitati che hanno pagato un prezzo carissimo per incompetenze altrui e che, pur alla fine assolti, anche da innocenti conclamatisi sono ritrovati beffati dalla giustizia. Sernagiotto si dimise dal suo scranno di Bruxelles, rinunciando all’immunità parlamentare (a differenza di Ilaria Salis, che si è candidata per usufruirne), per difendersi dall’accusa di corruzione e truffa in merito a una vicenda relativa a contributi pubblici destinati a un progetto sociale che non si realizzò mai. «Mio padre è stato ucciso dalle infamie. È sempre stato una persona onesta e corretta», dice di lui oggi la figlia Gloria, assessore comunale a Treviso, commentando la sentenza d’assoluzione con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha messo fine, postuma, all’odissea di Remo.

Referendum giustizia, "Portobello" ci ricorda che le toghe non pagano mai Trentaduemila vite distrutte da errori giudiziari e nessun magistrato ha pagato (dal 1992 al 2020). Ha pagato anzi lo St...

Già, perché l’europarlamentare è morto nel 2020, a 65 anni, per i danni irreparabili che gli aveva procurato un infarto, che lo ha colpito a processo in corso e che la figlia attribuisce al dolore dell’uomo per essere stato incriminato ingiustamente. «La verità è arrivata dopo undici anni di gogna e mio padre è morto prima di vedere il suo nome ripulito. Il suo cuore, che ha sempre messo l’onestà avanti a tutto, non ha retto alle accuse infamanti. Ci resta solo rabbia e amarezza», dice oggi Gloria. Esposito, invece, per fortuna è sopravvissuto alla propria persecuzione. Ma ha dovuto cambiare lavoro e l’amarezza e la rabbia della figlia di Sernagiotto la porterà dentro finché camperà. Con in più la sensazione di non aver avuto piena giustizia. Già, perché questa settimana la Corte di Cassazione ha confermatole sanzioni disciplinari che il Consiglio Superiore della Magistratura ha comminato nei confronti del giudice preliminare e del pubblico ministero che lo hanno trascinato in un processo che non si sarebbe mai dovuto tenere.

Carlo Nordio, la lettera di Albertini al ministro: per fare Giustizia bastano 7 parole Caro Ministro Nordio, con la sconfitta del referendum sulla riforma, tutto rimarrà invariato: 10.151 degne person...