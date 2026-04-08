Pier Luigi Bersani, "Sarà lei il leader del centrosinistra?": come risponde

Durante la trasmissione “DiMartedì”, talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto in prima serata ogni martedì sera da Giovanni Floris, l’ospite Pier Luigi Bersani ha risposto a una domanda del conduttore sulla possibilità di guidare il centrosinistra. L’ex ministro ha chiarito che non è il momento di parlare di leadership individuale: a suo avviso, prima di indicare un candidato, è fondamentale che i leader dei partiti si assumano le proprie responsabilità e definiscano un progetto comune.

L’idea di Rosy Bindi, come raccontato prima sulla Stampa e poi su La7, sarebbe quella di creare un “federatore” del centro-sinistra e secondo lei la figura ideale è proprio Pier Luigi Bersani: “Io vorrei qualcuno che li metta insieme perché, con queste premesse, questi non si mettono nemmeno a un tavolo. Occorre qualcuno che apparecchi la tavola, o le elezioni non si vincono. Io il nome ce l’ho in testa, se c’è una possibilità che questa cosa riesca è che il nome non lo faccia io”.