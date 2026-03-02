Referendum, il presidente del comitato del No: "Non daremo il nome dei finanziatori"

"Assolutamente no, rispetteremo il nostro regolamento che è conforme alla normativa sulla privacy". Lo ha detto Enrico Grosso, presidente del Comitato 'Giusto dire No' al Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, nel corso del Forum ANSA, rispondendo a una domanda se il Comitato darà i nomi dei finanziatori. "Tutto questo interesse nei nostri confronti vorrei fosse ugualmente tenuto nei confronti di altri finanziamenti ampiamente superiori".

"Le correnti nella magistratura hanno avuto una funzione fondamentale per la modernizzazione del Paese - ha proseguito Enrico Grosso -. Sicuramente ci sono state delle degenerazioni: un sistema è diventato un modo per gestire il potere in modo opaco e va condannato. Ma con il sorteggio questo meccanismo si spezza? La mia sensazione che questa pratica risulterà ancor più enfatizzata".