Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum, Beniamino Zuncheddu in campo per il Sì: "La malagiustizia mi ha rubato la vita"

domenica 1 marzo 2026
Referendum, Beniamino Zuncheddu in campo per il Sì: "La malagiustizia mi ha rubato la vita"

1' di lettura

"Voto sì perché la malagiustizia mi ha rubato la vita. Ho fatto 33 anni di carcere e mi hanno restituito solo le buste. Non mi hanno chiesto scusa e non mi hanno risarcito. Voto sì perché mi hanno rovinato tutto, anche la salute, non solo a me ma anche ai miei familiari". Così Beniamino Zuncheddu, forse uno dei casi più eclatanti di malagiustizia italiana, in un post rilanciato sui social dal Comitato Nazionale Si Riforma racconta la sua vicenda giudiziaria e le conseguenze subite, spiegando le ragioni del suo sostegno alla riforma. 

tag
referendum giustizia
beniamino zuncheddu

II dibattito a Bologna Referendum, l'imprenditore Gozzi: "Il vero male della giustizia è il sistema correntizio"

La carica dei cinquanta Referendum, toghe per il Sì in rivolta contro le bufale dell'Anm

Testimonial per il No? Falso Sanremo, Sal Da Vinci smaschera la balla sinistra sul referendum: "Fake news"

ti potrebbero interessare

Referendum, l'imprenditore Gozzi: "Il vero male della giustizia è il sistema correntizio"

Referendum, l'imprenditore Gozzi: "Il vero male della giustizia è il sistema correntizio"

Referendum, toghe per il Sì in rivolta contro le bufale dell'Anm

Referendum, toghe per il Sì in rivolta contro le bufale dell'Anm

Fausto Carioti
Anm, altra gaffe: annullata la serata al circolo Gdf per finanziare il "No"

Anm, altra gaffe: annullata la serata al circolo Gdf per finanziare il "No"

Quel tiro al piccione del Csm al giudice

Quel tiro al piccione del Csm al giudice

Francesco Damato