Gigio Donnarumma, la papera con l'Arsenal fa il giro del mondo: valanga di insulti

Durante la partita tra Manchester City e Arsenal, Gianluigi Donnarumma è finito sotto accusa per un grave errore commesso nei primi minuti di gioco. Poco dopo il vantaggio del City, su una semplice rimessa laterale, il portiere italiano ha gestito male il pallone, ritardando eccessivamente il rinvio. Il pressing immediato di Kai Havertz ha provocato un rimpallo che ha favorito l’attaccante dell’Arsenal, il quale ha segnato facilmente a porta praticamente vuota.

L’episodio ha subito scatenato una valanga di critiche sui social, con molti utenti che hanno paragonato l’errore a quello commesso da Ionuț Radu in Bologna-Inter, una disattenzione simile che in quel caso aveva pesato pesantemente nella corsa allo scudetto.Per fortuna di Donnarumma, l’errore non ha compromesso il risultato finale. Nella ripresa il Manchester City è riuscito a reagire e ha trovato il gol della vittoria con Erling Haaland, che ha fissato il punteggio sul 2-1, tenendo vive le speranze nella lotta per il titolo.