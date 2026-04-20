Otto e mezzo, Massimo Cacciari si dispera e urla: la rissa dalla Gruber

«Una follia non continuare ad aiutare l’Ucraina. L’Ucraina sta difendendo l’Europa, ce ne rendiamo conto o no? La difesa dell’Ucraina è una difesa giusta, l’Ucraina sta difendendo i valori europei, la democrazia, lo stato di diritto».

Mentre Letizia Moratti sta parlando a Otto e mezzo, ospite in studio di Lilli Gruber, la regia di La7 inquadra perfidamente Massimo Cacciari, in collegamento. L’immagine rappresenta plasticamente la frattura trasversale nella politica italiana: a destra l’ex sindaca di Milano, che difende la sua tesi con pacatezza. A sinistra il filosofo, che si mette le mani sulla fronte, con il capo chino, e a mezza bocca pronuncia un immancabile e disperato «mamma mia».



Cacciari contro Moratti, guarda qui il video di Otto e mezzo su La7

I punti di vista dei due interlocutori non potrebbero essere maggiormente agli antipodi. E Cacciari non manca di sottolinearlo con durezza. Quando si parla del viaggio del ministro degli Esteri Antonio Tajani in Libano, apprezzato dalla Moratti, il professore impazzisce: «Ma solidarietà de che? Vuol dire fare almeno quello che abbiamo fatto nei confronti della Russia, fai sanzioni no? Siamo completamente fuori da ogni diritto internazionale e il nostro Paese ha aderito totalmente a questa deriva». «Noi non possiamo parlare solo del nostro Paese», contesta Moratti. «Ma Tajani in Libano, che effetto ha?», «Ha effetto di portare solidarietà a un popolo. Questo ha valore o no?», «Solidarietà pelosa, pelosissima! La solidarietà la fai con la politica, non con atti caritatevoli. Non abbiamo fatto nessuna politica di solidarietà nei confronti dei palestinesi».

«Non è vero! - protesta l’ex sindaca di Milano -, noi siamo il Paese che sta ospitando più rifugiati e bambini palestinesi». «Ma questo lo abbiamo sempre fatto!», ripete uno, due, tre, quattro volte Cacciari, che poi se la prende con Giorgia Meloni per il suo rapporto con Donald Trump: «Questo atlantismo fa schifo!». I toni si alzano: «L’Italia non può decidere sulla guerra», puntualizza ancora Moratti. «Ma cosa sta dicendo? - si infervora il prof -. Il governo denuncia alle Nazioni unite, presenta una mozione di condanna dell’intervento, così si fa politica! Anche se le Nazioni unite non contano niente». E forse, almeno su quest’ultimo punto, sono davvero tutti d’accordo. Purtroppo.