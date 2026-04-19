Verona-Milan, Orban perde la testa: l'attaccante aggredisce un tifoso

Il Milan passa di misura al Bentegodi contro il Verona 0-1 nella gara valida per la 33esima giornata di Serie. E Orban perde la testa . I rossoneri di Allegri tornano in seconda posizione agganciando a 66 punti il Napoli, battuto ieri dalla Lazio, mente i veneti sono sempre più inguaiati all' ultimo posto in classifica con 18 punti . Primo vero pericolo per i padroni di casa al 32' con Rabiot lanciato da Pulisic, tiro fermato da Montipò. Il sollievo del Verona dura poco perché è lo stesso Rabiot a sbloccare la partita al 41', stavolta su suggerimento di Rafa Leao.

Dopo il fischio finale, Orban si è reso protagonista di un episodio scandaloso. I tifosi hanno contestato la squadra, visto il rischio concreto retrocessione. Il nigeriano stava passando con la sua auto. Ma a un certo punto è sceso e ha aggredito un tifoso. Per sedare gli animi sono intervenuti diversi tifosi, la scena è stata ripresa dai cellulari ed è intervenuta anche la Digos per gli accertamenti.