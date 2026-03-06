Elio Germano scende in campo per le toghe rosse: "No! No! No!"

Poteva mancare Elio Germano nella campagna elettorale cavalcata da sinistra e toghe rosse per il "No" al prossimo referendum sulla giustizia? Ovviamente no. L'attore, celebre per le sue proteste stucchevoli contro il governo Meloni, ha deciso di sbarcare sui social solo per fare da "testimonial" a compagni e magistratura. Essendo un attore - di provata bravura, va detto -, il classe 1980 si è lanciato nella messa in scena di uno storico sketch di Gigi Proietti. Nella clip si vede Elio Germano che risponde una chiamata al telefono. Se in un primo momento sembra divertito dalle parole dell’interlocutore, dopo pochi istanti l'attore si irrigidisce. E comincia a pronunciare ripetutamente una sola parola: "No". Proprio come lo slogan di chi vorrebbe bocciare la riforma Nordio. "Un omaggio a Gigi Proietti di poche parole", ha scritto su Instagram.

In realtà, come ricorda Open, Elio germano si era già esposto sul referendum del prossimo 22-23 marzo, avendo già partecipato a un appello pubblico promosso dall’ANPI che ha visto coinvolti diverse personalità del mondo della cultura italiana. E in passato aveva polemizzato col ministro Giuli sul tema del cinema italiano: "Vorrei che il ministro si confrontasse con i diversi rappresentanti della nostra categoria anziché piazzare gli amici nei vari posti come fanno i clan. Il cinema è davvero in crisi e noi crediamo per grossa responsabilità del ministero della Cultura. Sentirci dire che le cose vanno bene, in questo modo tra l’altro bizzarro, è dal mio punto di vista fastidioso".