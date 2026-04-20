Giorgia Meloni, fiducia a livelli record: il sondaggio zittisce la sinistra

Giorgia Meloni continua a godere di alti consensi tra gli elettori: lo dimostra l'ultimo sondaggio condotto da Demox, secondo cui la tenuta della fiducia nei confronti della premier è al 41,4%. Inoltre, per il 57,1% degli elettori intervistati, la presidente del Consiglio non dovrebbe lasciare il suo incarico a Palazzo Chigi. Più della maggioranza, dunque, preferirebbe una continuità di mandato. Chi invece vorrebbe le dimissioni è al 38,2%. Indeciso un 4,7%. Cifre, queste, che provano come a un mese dal voto il referendum sulla giustizia non abbia prodotto nessun tipo di ribaltamento. E, anzi, lo scontro con Donald Trump sempre aver pagato in termini di consensi personali per il premier.

Meloni rappresenta anche la prima scelta come guida nel Paese nel caso di un post-Meloni I, con il 34,8% delle preferenze. Mentre i due avversari del campo largo, il leader del M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein, si fermano rispettivamente al 18,2% e 16,3%. Da segnalare, poi, il consolidamento politico del leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci, a cui viene riconosciuta una fiducia del 7,1% come possibile capo politico dopo Meloni. E rilevante è pure la quota di coloro che non si riconoscono in nessuna delle forze politiche: si tratta dell'8,9%. Arranca il campo largo: lo schieramento non sarebbe ancora ben consolidato per il 61% degli elettori.