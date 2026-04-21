Libero logo
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Sinner-Alcaraz, lo sfogo di Musetti: "Ero vicino a quei marziani, ma..."

di Lorenzo Pastugliamartedì 21 aprile 2026
Sinner-Alcaraz, lo sfogo di Musetti: "Ero vicino a quei marziani, ma..."

1' di lettura

Una stagione complicata, tra infortuni e una ripartenza che latita. Dopo settimane tortuose, Lorenzo Musetti vuole fare bene al Masters 1000 di Madrid, rimettendo ordine nella sua stagione. Il k.o. nei quarti dell’Open di Barcellona contro Arthur Fils, poi vincitore del torneo contro Andrey Rublev, ha lasciato il segno, ma l’azzurro guarda avanti.

“Negli ultimi due mesi ho fatto fatica coi vari infortuni, ora sta andando molto meglio — ha raccontato ai microfoni di Sky Sport a margine dei Laureus World Sports Awards — il grande obiettivo è Roma, poi ci sarà Parigi che è il fulcro della terra rossa”. Due appuntamenti chiave, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, dove il carrarino vuole tornare protagonista.

Jannik Sinner, 80 minuti sotto al sole: scelta estrema per il colpaccio

“Ciao di nuovo, Jannik!”. Con questo messaggio Jannik Sinner è stato accolto sul Centrale della Caja ...

Nel ranking intanto è in posizione numero 11, ma le aspettative restano alte. E il confronto con i big del circuito è inevitabile. “Io il possibile terzo incomodo fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? A inizio anno stavo trovando una continuità tale per avvicinarmi il più possibile a quei due marziani, poi gli imprevisti fisici mi hanno rallentato”. 

Un rallentamento che ha frenato la crescita proprio nel momento migliore, sebbene la direzione resti la stessa: “Sto cercando di trovare la condizione ideale, la strada è quella, il talento da solo non basta ma c'è tanto sacrificio, tanto lavoro, l'ambizione di raggiungerli c’è”. Nel frattempo, il circuito continua a correre con Novak Djokovic, Daniil Medvedev e gli altri protagonisti a dettare il ritmo, mentre Musetti cerca il suo spazio tra conferme e rilanci.

Alcaraz vince i Laureus, e Sinner... "Speriamo di no": la frase che spiazza tutti

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince la sfida con Jannik Sinner ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport o...
tag
lorenzo musetti
carlos alcaraz
jannik sinner

Nel mirino Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"

Il guru Cannillo Jannik Sinner e la cronobiologia: come prova a risolvere il suo problema cronico

Lo spagnolo in crisi Alcaraz, "compromettere il futuro": cosa filtra sull'infortunio

ti potrebbero interessare

Andrey Rublev perde la testa in campo: "Odio questo fott*** sport"

Andrey Rublev perde la testa in campo: "Odio questo fott*** sport"

Lorenzo Pastuglia
Italia, Guardiola Ct? "Difficile, ma...": soffiata di Bonucci

Italia, Guardiola Ct? "Difficile, ma...": soffiata di Bonucci

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"

Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner e la cronobiologia: come prova a risolvere il suo problema cronico

Jannik Sinner e la cronobiologia: come prova a risolvere il suo problema cronico