Sinner-Alcaraz, lo sfogo di Musetti: "Ero vicino a quei marziani, ma..."

“Negli ultimi due mesi ho fatto fatica coi vari infortuni, ora sta andando molto meglio — ha raccontato ai microfoni di Sky Sport a margine dei Laureus World Sports Awards — il grande obiettivo è Roma , poi ci sarà Parigi che è il fulcro della terra rossa”. Due appuntamenti chiave, gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, dove il carrarino vuole tornare protagonista.

Una stagione complicata , tra infortuni e una ripartenza che latita. Dopo settimane tortuose, Lorenzo Musetti vuole fare bene al Masters 1000 di Madrid, rimettendo ordine nella sua stagione. Il k.o. nei quarti dell’Open di Barcellona contro Arthur Fils, poi vincitore del torneo contro Andrey Rublev , ha lasciato il segno, ma l’azzurro guarda avanti.

Nel ranking intanto è in posizione numero 11, ma le aspettative restano alte. E il confronto con i big del circuito è inevitabile. “Io il possibile terzo incomodo fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? A inizio anno stavo trovando una continuità tale per avvicinarmi il più possibile a quei due marziani, poi gli imprevisti fisici mi hanno rallentato”.

Un rallentamento che ha frenato la crescita proprio nel momento migliore, sebbene la direzione resti la stessa: “Sto cercando di trovare la condizione ideale, la strada è quella, il talento da solo non basta ma c'è tanto sacrificio, tanto lavoro, l'ambizione di raggiungerli c’è”. Nel frattempo, il circuito continua a correre con Novak Djokovic, Daniil Medvedev e gli altri protagonisti a dettare il ritmo, mentre Musetti cerca il suo spazio tra conferme e rilanci.