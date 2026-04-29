Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Il gioco del falso

di Mario Sechimercoledì 29 aprile 2026
Il gioco del falso

2' di lettura

Il caso Nicole Minetti ha due versioni: quella che poggia sui documenti e i vari passaggi del dossier, fino alla decisione di concedere la grazia presa dal Capo dello Stato sulla base dell’istruttoria svolta dalla magistratura; quella che emerge dal racconto del Fatto Quotidiano che finora è tutta da provare e da 48 ore è sottoposta a indagine. In mezzo, c’è qualcosa di sfuggente, insidioso, la costruzione di un clima di sospetto sul Quirinale e il ministro di Grazia e Giustizia. Non faccio parte del folto gruppo di giornalisti che vedono trame oscure ovunque, provo a guardare con freddezza i fatti. La notizia in Italia monta come la panna grazie a una singolare accoppiata: un servizio della trasmissione “Mi manda Rai3” anticipato dal Fatto Quotidiano il 10 aprile scorso.

Da quel momento, la storia prende una piega cospiratoria e si sviluppa all’interno di uno scenario internazionale: il nome di Giuseppe Cipriani, compagno della Minetti, è infatti citato negli Epstein files. La notizia viene pubblicata dal Montevideo Portal il 19 febbraio. Attenzione alla data: il Quirinale concede la grazia a Minetti il 18 febbraio (e la notizia resta riservata), ma 24 ore dopo parte il tam tam dal Sudamerica su Cipriani, un fiume che s’ingrossa quando il tandem Rai-Fatto apre il file domestico sulla Minetti. Riepilogo cronologico: 18 febbraio 2026, firma della grazia a Minetti; 19-20 febbraio 2026, escono sui giornali uruguayani i primi articoli su Cipriani e gli Epstein files; 10 aprile 2026, la notizia della grazia diventa pubblica in Italia; 24 aprile 2026, il Fatto Quotidiano collega tutto nell’inchiesta di Thomas Mackinson. Il caso da quel momento diventa Epstein-Cipriani-Minetti e da qui si diramano una serie di teorie che rimbalzano su Internet, dove la confusione regna sovrana ma l’ispirazione è chiara: la storia della grazia è gettonatissima nei media filorussi. Non è un fatto casuale, Mattarella e Meloni sono sotto attacco del Cremlino da tempo e l’operazione di propaganda di Mosca sull’Italia si è intensificata, fino all’assalto di Dimitri Solovjev al capo dello Stato e alla premier sulla tv russa. A questo punto, le indagini possono approdare a due conclusioni:

1. Quanto riportato nella richiesta di grazia corrisponde alla realtà;  2. Il dossier arrivato sul tavolo del presidente Mattarella e del ministro Nordio è alterato, tutto o in parte. Qualunque sia l’esito, siamo nel gioco del falso che diventa vero: nel primo caso bisogna chiedersi chi ha passato una falsa ricostruzione ai giornali e a che scopo; nel secondo caso bisogna verificare come la magistratura abbia potuto attestare nell’istruttoria una verità che è un falso. È un gioco pericoloso che alla fine ha un solo vincitore in maschera, quello di chi punta a indebolire le istituzioni della Repubblica italiana. Nel primo caso, ha fabbricato il falso, nel secondo caso l’ha cavalcato.

ti potrebbero interessare

Nicole Minetti, il pg di Milano: "Fatti gravissimi", coinvolta l'Interpol

Nicole Minetti, il pg di Milano: "Fatti gravissimi", coinvolta l'Interpol

Grazia a Nicole Minetti, pg di Milano: "Siamo stati diligenti, ma potremmo modificare il parere"

Grazia a Nicole Minetti, pg di Milano: "Siamo stati diligenti, ma potremmo modificare il parere"

15 maggio-30 giugno, tribunale di Milano paralizzato: cosa sta succedendo

15 maggio-30 giugno, tribunale di Milano paralizzato: cosa sta succedendo

Micaela Fanelli
Minetti graziata, nuove indagini in Uruguay e Stati Uniti: cosa sta succedeno

Minetti graziata, nuove indagini in Uruguay e Stati Uniti: cosa sta succedeno