Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Gianluca Rocchi, la testimonianza-choc: "Noi arbitri in un clima di terrore"

di Lorenzo Pastugliamartedì 28 aprile 2026
Gianluca Rocchi, la testimonianza-choc: "Noi arbitri in un clima di terrore"

2' di lettura

Il caso Rocchi ha di nuovo stravolto un calcio ancora una volta i difficoltà, aprendo una frattura profonda nel mondo arbitrale italiano e trasformando sospetti e voci interne in una vicenda finita sotto la lente della Procura. A riparlare della questione a Fanpage è stato l’ex arbitro Pasquale De Meo, che ha sottolineato come tutto ciò non fosse una sorpresa. Al centro di questo clima del terrore ci sarebbero Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni: “Chi ha gestito fino a oggi ha creato questo sistema che ha minato la serenità della valutazione”, ha raccontato De Marco, sottolineando come il Var non sia sempre stato uno spazio neutro. Il riferimento è anche ai cosiddetti ‘gesti convenzionali’, che secondo il suo racconto avrebbero avuto un ruolo nelle comunicazioni interne.

Sul funzionamento del sistema valutativo insiste su un punto: “Se uno interviene con una bussata in una gara e non lo fa in un’altra, vuol dire che sta alterando il risultato di una partita e di un campionato”. Il quadro che descrive è quello di un ambiente tutt’altro che sereno: “Tutti lì vivevano e vivono con questo stato di ansia totale, non sono sereni, non c’è libertà”, ha proseguito. 

Gianluca Rocchi, la difesa di Luciano Moggi: "È un uomo integerrimo"

«Vogliono fare le scarpe a Marotta». Perché? «Perché è il più bravo. Hann...

Un sistema che, a suo dire, avrebbe creato anche disparità nelle valutazioni: “Puoi prendere 8.60 dall’osservatore, ma poi arriva l’organo tecnico e ti mette 8.40, così retrocedi”. Non manca un passaggio sulla struttura economica e contrattuale: “Erano contratti farsa, non regolari”, evidenziando la fragilità del rapporto lavorativo degli arbitri. E sulla centralizzazione del Var aggiunge: “Se sei tra i vetri con questi meccanismi, si innescano distorsioni”. Infine, una conclusione che riassume la sua lettura complessiva: “È un sistema di terrore — ha concluso — perché hai paura di sbagliare”.

Gianluca Rocchi, l'audio sparito sul fallo su Bisseck in Inter-Roma: "Fatti i fatti tuoi"

Un nuovo episodio che scuote il calcio italiano. Da qualche giorno non si fa altro che parlare del terremoto giudiziario...
tag
gianluca rocchi

L'inchiesta si allarga Gianluca Rocchi, altra bomba dei pm: "Con chi ha parlato a San Siro"

I prossimi passi Caso Rocchi, "per ora": le due parole del pm che fanno tremare l'Inter

L'indagine Secondo voi lo scandalo Rocchi si sgonfierà?

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner sbotta in conferenza stampa: "Non dormi fino alle 5 del mattino"

Jannik Sinner sbotta in conferenza stampa: "Non dormi fino alle 5 del mattino"

Gianluca Rocchi, altra bomba dei pm: "Con chi ha parlato a San Siro"

Gianluca Rocchi, altra bomba dei pm: "Con chi ha parlato a San Siro"

Caso Rocchi, "per ora": le due parole del pm che fanno tremare l'Inter

Caso Rocchi, "per ora": le due parole del pm che fanno tremare l'Inter

Redazione
Juve, il pizzino di Christian Vieri: il nome del prossimo attaccante

Juve, il pizzino di Christian Vieri: il nome del prossimo attaccante

Lorenzo Pastuglia