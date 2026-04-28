Gianluca Rocchi, la testimonianza-choc: "Noi arbitri in un clima di terrore"

Il caso Rocchi ha di nuovo stravolto un calcio ancora una volta i difficoltà, aprendo una frattura profonda nel mondo arbitrale italiano e trasformando sospetti e voci interne in una vicenda finita sotto la lente della Procura. A riparlare della questione a Fanpage è stato l’ex arbitro Pasquale De Meo, che ha sottolineato come tutto ciò non fosse una sorpresa. Al centro di questo clima del terrore ci sarebbero Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni: “Chi ha gestito fino a oggi ha creato questo sistema che ha minato la serenità della valutazione”, ha raccontato De Marco, sottolineando come il Var non sia sempre stato uno spazio neutro. Il riferimento è anche ai cosiddetti ‘gesti convenzionali’, che secondo il suo racconto avrebbero avuto un ruolo nelle comunicazioni interne.

Sul funzionamento del sistema valutativo insiste su un punto: “Se uno interviene con una bussata in una gara e non lo fa in un’altra, vuol dire che sta alterando il risultato di una partita e di un campionato”. Il quadro che descrive è quello di un ambiente tutt’altro che sereno: “Tutti lì vivevano e vivono con questo stato di ansia totale, non sono sereni, non c’è libertà”, ha proseguito.