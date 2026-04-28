Angelo Bonelli si fa una canna in diretta: "Legalizziamola!"

Ci mancava l'Angelo Bonelli "fattone" in video. Il tutto è avvenuto nel corso dell'ultima puntata di Pulp Podacast, il format proposto da Fedez, dove l'ospite d'onore era, appunto, il "verde". In questo caso, complice la marijuana, verdissimo...
Già, perché Bonelli si è prestato af are un bel tiro di un "cannone" in favor di telecamera. Il tutto dopo che Fedez, in video, prepara in quella che in tutto e per tutto assomiglia a una canna, appunto. Circostanza non smentita dal rapper: ""Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana... onore a Bonelli", afferma Fedez.
A quel punto ecco che il verde afferra lo spinelli e fa una boccata a pieni polmoni. "Sì, legalizziamola. La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l'erba". Dopo il tiro di canna a chiudere il cerchio ci pensa sempre Fedez: "E adesso Bonelli va a Porta a Porta"...