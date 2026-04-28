Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Angelo Bonelli si fa una canna in diretta: "Legalizziamola!"

martedì 28 aprile 2026
Angelo Bonelli si fa una canna in diretta: "Legalizziamola!"

1' di lettura

Ci mancava l'Angelo Bonelli "fattone" in video. Il tutto è avvenuto nel corso dell'ultima puntata di Pulp Podacast, il format proposto da Fedez, dove l'ospite d'onore era, appunto, il "verde". In questo caso, complice la marijuana, verdissimo...

658x482

Già, perché Bonelli si è prestato af are un bel tiro di un "cannone" in favor di telecamera. Il tutto dopo che Fedez, in video, prepara in quella che in tutto e per tutto assomiglia a una canna, appunto. Circostanza non smentita dal rapper: ""Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana... onore a Bonelli", afferma Fedez.

722x492

A quel punto ecco che il verde afferra lo spinelli e fa una boccata a pieni polmoni. "Sì, legalizziamola. La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l'erba". Dopo il tiro di canna a chiudere il cerchio ci pensa sempre Fedez: "E adesso Bonelli va a Porta a Porta"...

666x487

tag
angelo bonelli
fedez
pulp podcast
marijuana

25 aprile, sinistra violenta Angelo Bonelli, come si copre di ridicolo sul 25 aprile: "Condanno, ma quella foto è una provocazione"

Dl sicurezza e bagarre Dl Sicurezza, FdI denuncia Bonelli: "Mentre cantavamo l'inno...", lo sfregio in Aula

Corte di giustizia Ue Albania, la rosicata di Angelo Bonelli: "Meloni, cosa festeggi?"

ti potrebbero interessare

Ilaria Salis deraglia ancora: ecco per che cosa usa il caso-Nicole Minetti

Ilaria Salis deraglia ancora: ecco per che cosa usa il caso-Nicole Minetti

Nicole Minetti, Giorgia Meloni: "Mi fido di Nordio. Ma ora è importante ricostruire i fatti"

Nicole Minetti, Giorgia Meloni: "Mi fido di Nordio. Ma ora è importante ricostruire i fatti"

Decreto 1° maggio, lavoro e busta paga: ecco che cosa cambia

Decreto 1° maggio, lavoro e busta paga: ecco che cosa cambia

Redazione
Roberto Gualtieri, "prendi un migrante in casa"? Rovinoso flop: solo 3 adesioni

Roberto Gualtieri, "prendi un migrante in casa"? Rovinoso flop: solo 3 adesioni