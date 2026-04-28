Angelo Bonelli si fa una canna in diretta: "Legalizziamola!"

Ci mancava l' Angelo Bonelli "fattone" in video. Il tutto è avvenuto nel corso dell'ultima puntata di Pulp Podacast, il format proposto da Fedez , dove l'ospite d'onore era, appunto, il "verde". In questo caso, complice la marijuana, verdissimo...

Già, perché Bonelli si è prestato af are un bel tiro di un "cannone" in favor di telecamera. Il tutto dopo che Fedez, in video, prepara in quella che in tutto e per tutto assomiglia a una canna, appunto. Circostanza non smentita dal rapper: ""Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana... onore a Bonelli", afferma Fedez.