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Juve, colpo in difesa: arriva Ordonez, le cifre dell'operazione

di Lorenzo Pastugliamartedì 28 aprile 2026
Juve, colpo in difesa: arriva Ordonez, le cifre dell'operazione

2' di lettura

Una Champions da conquistare sul campo, un futuro sul mercato da prendersi per tornare la squadra temibile di un tempo. La Juve vuole fare bene su entrambi i fronti, specie il secondo dove negli ultimi anni diverse scelte — da Openda a Koopmeiners — sono state fallimentari. Secondo Espn, Madama sarebbe vicina a un colpo importante in difesa: Joel Ordonez, centrale ecuadoriano classe 2004 in forza al Bruges. Il club bianconero sarebbe pronto a investire circa 40 milioni di euro per il nazionale dell’Ecuador, già 24 presenze con la sua selezione e contratto fino al 2029 con i belgi. Con il Bruges ha collezionato 73 presenze e 3 gol, vincendo campionato, coppa e supercoppa. 

Ordonez è un difensore centrale di 188 centimetri, destro naturale, veloce nelle letture e già abituato a giocare in una linea a quattro. In passato era stato seguito anche da Inter, Milan e Atalanta. La Juventus punta a chiudere prima del Mondiale tra Stati Uniti, Canada e Messico.

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C’è anche da capire cosa ne sarà del rinnovo di Dusan Vlahovic, tornato a disposizione dopo il fastidio al polpaccio, entrando per soli nove minuti, recupero compreso, ma abbastanza per ricordare quanto possa essere centrale nel progetto bianconero e per Luciano Spalletti. Il serbo è legato alla Juventus fino al 2026, ma il tema rinnovo è tornato sul tavolo. Le parti stanno valutando un possibile “rinnovo-ponte” fino al 2028, con un ingaggio che potrebbe avvicinarsi ai 6 milioni più bonus. La dirigenza è in contatto con gli agenti e con il padre Milos, figura centrale nelle decisioni del giocatore. Sullo sfondo anche le sirene estere, con il Bayern Monaco interessato e pronto a inserirsi, mentre in Italia le piste si raffreddano, Milan compreso.

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