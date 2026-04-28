Michele Emiliano, poltronissima al Senato: Avs, l'ultima farsa

Nuova puntata della saga-Emiliano. Il governatore della Puglia Antonio Decaro ha già presentato quattro istanze al Csm per chiedere l’aspettativa del magistrato e di poterlo assumere come consulente in Regione sul delicato dossier dell’Ilva di Taranto. Ma, a sorpresa, ora spunta un’altra richiesta per l’ex presidente della Puglia: l’ha presentata il 23 aprile il senatore Tino Magni, eletto con Alleanza Verdi Sinistra, che è anche presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Magni ha scritto al vicepresidente del Csm Fabio Pinelli per chiedere che Emiliano possa essere collocato fuori ruolo presso la commissione parlamentare in qualità di consulente a tempo pieno. Un ruolo per il quale Emiliano riceverebbe lo stipendio dal ministero della Giustizia senza alcun onere aggiuntivo da parte del Senato. Magni aggiunge anche che la commissione parlamentare di inchiesta avrebbe convenuto all’unanimità di presentare la richiesta; un aspetto che presupporrebbe un via libera bipartisan.

Entrambe le richieste- sia quella di Magni per la consulenza nella commissione parlamentare d’inchiesta, sia il contratto in Regione - sono state trasmesse alla Terza commissione del Csm per competenza e verranno valutate il 4 maggio. Le istanze finiranno al vaglio della commissione presieduta da Marcello Basilico e composta da Isabella Bertolini (vicepresidente, laica), Tullio Morello (eletto da Area), Daniela Bianchini (anche lei laica), Maria Luisa Mazzola (Magistratura indipendente) e Roberto D’Auria (di Unicost). Dopo il parere della Terza commissione, toccherà al plenum del Csm esprimersi in maniera definitiva.