Ranucci, "Gomes Clesio Tavares ha lasciato il Camerun": un clamoroso colpo di scena

O' niro Gomes Clesio Tavares, accusato di essere, in concorso con Valter Lavitola, il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, potrebbe essere già partito dal Camerun. L'uomo, secondo quanto si apprende, potrebbe essere già in un altro Stato dell'Africa. Questo, è il ragionamento di chi indaga, potrebbe complicare la strada per una eventuale estradizione richiesta nei giorni scorsi dalla procura di Roma. Sulle tracce di Gomes ci sono i carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dal pm Edoardo De Santis. E' stata fissata per il prossimo 7 settembre intanto l'udienza davanti al Riesame per Lavitola. In quella sede, come annunciato dai suoi difensori nei giorni scorsi, l'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip nel carcere di Rebibbia dove è detenuto, il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione.

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Le dichiarazioni rese da Lavitola durante la confessione erano state valutate però dal gip, che non aveva accolto la richiesta di domiciliari, "fumose, assolutamente generiche e prive qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro". Il tribunale del Riesame, dopo il ricorso presentato dagli avvocati Sergio e Arturo Cola, è chiamato a esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata.

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Già questa settimana, invece, potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al pm richiesto dai difensori dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Finora i tre uomini, detenuti in carcere, e la donna, ai domiciliari, sia nell'interrogatorio di garanzia che in quello davanti al pubblico ministero titolare dell'inchiesta si sono avvalsi della facoltà di non rispondere rendendo solo dichiarazione spontanee. Ora i quattro, accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall'aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso, sono pronti a tornare davanti agli inquirenti questa volta per rispondere alle domande. Da loro è atteso un chiarimento anche sul perimetro del mandato ricevuto da Gomes Clesio Tavares.

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