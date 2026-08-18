Ranucci, Minoli sgancia la bomba: "Chi sentirei se fossi una toga", il nome-terremoto

"Se posso essere un po’ volgare ti racconterò di quando insieme a Milena Gabanelli inventammo Report ed evocammo un vecchio detto popolare da osteria, che dice così: 'Gira gira, il siluro torna in culo a chi lo tira'. Certo, non è una espressione elegante, ma rende molto bene l’idea", esordisce il papà del mitico Mixer, a colloquio con Hoara Borselli. Secondo Minoli Mieli andrebbe interrogato "come persona informata sui fatti . Data la sua conclamata serietà e onestà e credibilità, forse potrebbe raccontare qualcosa di nuovo e di inedito".

"Se fossi una toga interrogherei Paolo Mieli ". A fare il nome del celebre editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera è in illustre collega, Giovanni Minoli , che intervistato dal Giornale sgancia una ulteriore bomba sulla inchiesta-telenovela sull'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci e i rapporti del conduttore di Report con l'amico Valter Lavitola , arrestato come mandante dello stesso attentato, lo scorso ottobre.

"Il fatto che il più grande, serio, credibile maestro di giornalismo italiano frequentasse abitualmente uno come Lavitola, e si facesse riaccompagnare a casa tutte le sere in macchina da Lavitola chiacchierando del più e del meno, cioè, immagino, un po’ di tutto, è una cosa che mi colpisce", sottolinea Minoli riferendosi alle rivelazioni dello stesso Mieli, che ha confessato di aver ascoltato spesso i racconti di Lavitola su Berlusconi e la Seconda repubblica dicendosi però meno interessato agli sviluppi attuali, compresi i sondaggi commissionati per spingere Ranucci fino a Palazzo Chigi.

"So che è un personaggio molto attendibile - prosegue Minoli riguardo a Mieli -. E che conosceva bene Lavitola, cioè l’uomo che è considerato dai magistrati il mandante dell’attentato a Ranucci. L’intervista di Mieli al Corriere è recentissima. Ed è in quella intervista che Mieli ci ha raccontato della frequentazione abituale con Lavitola e degli spaghetti alle vongole sgusciate e tutto il resto". Ci sarebbe insomma una "pista Mieli, e penso che sia una pista che è difficile evitare".