Francesco Schettino lascia il carcere. Dopo più di nove anni, l’ex comandante della Costa Concordia ha lasciato il carcere romano di Rebibbia dove era recluso dal maggio del 2017. La notizia è riportata dal Quotidiano Nazionale. L’ex comandante della nave da crociera, condannato in via definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio - in cui persero la vita 32 persone -. ha ottenuto di recente l’affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma - si legge nell’articolo - è arrivata al termine di un esame rigoroso del percorso rieducativo e della condotta tenuta durante la detenzione.

“La soddisfazione è tanta - ha commentato a Qn l’avvocato Francesca Carnicelli -. A nostro parere c’erano tutti i requisiti perché venisse concessa questa misura alternativa che rappresenta la corretta prosecuzione del percorso dopo la condanna”. La legale ha sottolineato che la valutazione degli operatori penitenziari è stata “estremamente positiva”, riconoscendo l’effettiva adesione al trattamento rieducativo e la bontà del percorso osservato. Il provvedimento, disciplinato dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, non cancella la condanna definitiva né le responsabilità accertate, ma - viene spiegato nell’articolo - consente di scontare la pena residua all’esterno del carcere attraverso un programma di reinserimento sociale supervisionato dall’Uepe (Ufficio di esecuzione penale esterna), il cui rispetto è vincolante per evitare la revoca della misura e il ritorno in cella.