Mica è vero che la giustizia italiana va a passo di lumaca, che un povero cristo deve attendere anni per vedere riconosciute le proprie presunte ragioni e che i tribunali siciliani sono porti delle nebbie. Questa vicenda di Catania, per esempio, smentisce tanti luoghi comuni. Parliamo di un tribunale civile collocato nella metà più lenta d’Italia: nel 2025 il suo “disposition time”, la stima del tempo medio di smaltimento delle cause usato per il Pnrr, vede il foro etneo in novantanovesima posizione su 141 tribunali.

Eppure, almeno in un caso, è stato velocissimo: un ricorso depositato il 13 marzo del 2026 ha ottenuto una sentenza il 12 novembre. Otto mesi sono bastati per avere una pronuncia favorevole, anzi favorevolissima. Certo, c’è quella coincidenza: lui è un giudice del tribunale di Catania, lo stesso che ha giudicato sul suo caso dandogli ragione. Ma visto che finora nessun’autorità giudiziaria o di controllo, incluso il Csm, ha obiettato qualcosa, vuol dire che allora si può fare, è tutto normale e va bene così. Ci sarebbe da augurarsi che gli stessi criteri fossero applicati a ogni altro italiano, se non fosse che il Servizio sanitario nazionale, sinora, per questa storia è stato condannato a pagare oltre 1,2 milioni di euro.

Inizia nell’estate del 2017, quando il padre del magistrato, all’età di 80 anni, viene ricoverato al Policlinico di Catania per un sospetto tumore. Operato dopo pochi giorni, contrae infezioni da germi multiresistenti e muore a settembre per sepsi. Una consulenza tecnica, svolta in un accertamento tecnico preventivo promosso da madre, sorella e nipoti del magistrato, attribuisce il decesso a carenze nell’applicazione dei protocolli anti-infezione.

LA PRIMA CAUSA

Sei anni e mezzo dopo la morte dell’uomo, nel marzo del 2024, presentano ricorso la vedova, la figlia dello scomparso e quattro nipoti. Un giudice civile del tribunale di Catania, collega del magistrato rimasto orfano di padre, accoglie le loro domande nel settembre 2025, dopo un’istruttoria in cui a testimoniare dell’intensità del vincolo familiare (parametro usato per misurare l’entità del risarcimento) è stata chiamata la moglie del giudice.Il tribunale dà ragione a tutti i ricorrenti e liquida le loro pretese con un totale di 877.798,60 euro, più interessi che maturano dal momento della sentenza, a titolo di risarcimento del «danno da perdita del rapporto parentale» per la scomparsa dell’ottuagenario. A conti fatti, i bonifici si aggirano attorno ai 900mila euro. Cui vanno aggiunti oltre 25mila euro di spese processuali.

Forte della sentenza che ha dato ragione ai suoi familiari, il magistrato entra direttamente in scena nel marzo del 2026, chiedendo 281.592 euro per il danno da perdita del padre.L’azienda sanitaria solleva un’eccezione di incompetenza territoriale, prevista dall’articolo 30-bis del Codice di procedura civile.Questo stabilisce che «le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le norme del presente capo sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale». In parole povere, applicando questa norma, la causa di una toga di Catania dovrebbe essere decisa non dai suoi compagni d’ufficio, ma dal tribunale di Messina.

L’ECCEZIONE ALLA REGOLA

Sembra un principio elementare, quello secondo cui, per ragioni d’imparzialità, un magistrato non può essere parte in una causa decisa dai colleghi della stanza accanto. Scontato, però, non lo è. La legge, argomenta il giudice chiamato a decidere, diverso da quello che ha trattato la causa degli altri familiari dell’ottantenne, lo impone solo per le azioni civili che riguardano le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, e stabilisce che il caso del suo collega non rientra tra queste.Così, agli inizi di agosto, rigetta l’eccezione d’incompetenza. E il 12 novembre, dopo appena 244 giorni dal ricorso, nega il passaggio al rito ordinario, sostenendo che il procedimento «non richiede una istruttoria complessa», e condanna l’azienda al pagamento.

La somma complessiva liquidata al magistrato ricorrente ammonta a 262.037 euro, «a titolo di risarcimento del danno parentale subito», oltre agli interessi legali calcolati a partire dal settembre del 2017. Il totale si aggira sui 300mila euro, ai quali vanno aggiunti circa 10mila euro di spese processuali.Una vittoria processuale netta, insomma. Ottenuta con una rapidità da fare invidia ai tribunali più efficienti d’Europa. La legge sarà anche uguale per tutti, ma per alcuni lo è più che per altri.