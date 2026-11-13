La Corte cambia le carte in tavola. Che senso ha allora il Parlamento?

Anche una coppia unita civilmente può adottare un maggiorenne. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza pubblicata ieri. La sentenza riguarda, lo si sottolinea, la adozione di maggiori di età, non i minori (ma chissà per quanto ancora varrà questo limite...). Nel capo relativo all’adozione dei maggiorenni, il codice in effetti prevedeva, fino a ieri, che «Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottandi siano marito e moglie». Ora, con una sua sentenza, la Corte costituzionale ha stabilito che quella regola è incostituzionale, nella parte in cui non consente che anche i componenti di una unione civile same sex possano adottare la medesima persona. Perché? Perché l’adozione da parte di entrambi consente di dare riconoscimento giuridico a una relazione affettiva che per qualità, intensità e durata si riverbera sull’identità personale sia degli adottanti che dell’adottando. E, invece, il divieto stabilito per la coppia unita civilmente viola in modo irragionevole e sproporzionato il diritto all’identità affettiva e personale degli uni e dell’altro.

La Corte sa bene che il divieto ha una sua precisa ragione: evitare la moltiplicazione dei vincoli di filiazione adottiva con persone fra loro estranee. Ma ritiene che, per garantire che ciò non accada, non è necessario (e anzi è sproporzionato) imporre, a chi abbia intessuto una relazione personale con entrambi i componenti dell’unione civile, la scelta di farsi adottare da uno solo dei due. Perché anche l’unione civile, dice la Corte, ha, del resto, natura di una vera relazione familiare ed è compatibile con il sorgere di vincoli di filiazione.

La Corte sa anche molto bene che il Parlamento, quando approvò le unioni civili nel 2016, aveva esplicitamente voluto escludere che esse potessero adottare.

Ma, obietta, ci sono state varie sentenze (della stessa Corte costituzionale e di altre Corti superiori) che hanno riconosciuto l’esistenza di vincoli di filiazione (con minori!) in situazioni ben più discutibili, come nel caso del vincolo che si crea con il genitore solo «intenzionale», partner del genitore biologico, di una coppia “omoaffettiva” che ha fatto ricorso all’estero alla procreazione assistita (nel caso di due donne) o addirittura (nel caso di due uomini) sempre all’estero ha utilizzato la surrogazione di maternità. Per cui, sembra dire la Corte, visto che varie sentenze di giudici hanno già stravolto quella scelta originaria della politica, in relazione a minori di età, che sarà mai ammettere l’adozione del maggiorenne da parte dei due partners di una unione civile?

Si potrebbero fare obiezioni a questo modo di ragionare, ma andiamo al sodo.

Sappiamo bene che il mondo cambia sotto i nostri occhi, che la coscienza sociale evolve, e che soprattutto, nell’ambito delle relazioni umane, cambia la natura dei vincoli familiari. Ci si permette qui, però, una osservazione. Chi deve tener conto di questi cambiamenti, chi ha le “antenne” giuste per farlo? O meglio: chi è legittimato a fare interventi così profondi nel costume sociale e familiare di una società? E la Costituzione, poi, dice qualcosa sul punto? Sono domande complesse, che esigerebbero risposte complesse. Semplifichiamo. Alle prime (chi deve intervenire, per star dietro ai cambiamenti?) verrebbe da rispondere: in una democrazia tocca al Parlamento. Bene, e se il Parlamento non lo fa? Qui iniziano i problemi: magari non lo fa non perché è inerte, ma proprio perché non lo vuole fare! Ecco, allora la risposta alla seconda domanda (che dice la Costituzione?): in nome della Costituzione, una saggia Corte supplisce all’inerzia del Parlamento o corregge le sue scelte.

Gli è, però, che quella saggia Corte ha il potere di interpretare con una certa libertà le generiche indicazioni della Costituzione, stabilendo ciò che è o non è “ragionevole”. E, in un campo come quello delle relazioni familiari, deciderlo apre margini di libertà di scelta notevolissimi, forse troppo.

Insomma, non si intende discutere nel merito questa decisione della Corte, come di tante altre. Il problema, in casi delicati come questo, è di metodo: chi quale istituzione - deve poter compiere queste scelte?

E, visti questi interventi dei giudici, la domanda è: a che serve eleggere un Parlamento, che ha le sue maggioranze e che fa le sue scelte (certo, discutibili), se poi, in nome di vaghe clausole generali (la “ragionevolezza” di una cosa o dell’altra), arriva una Corte a cambiare le carte in tavola?