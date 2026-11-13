Trento, condannata (per errore) a 25 anni per omicidio: torna libera dopo oltre 10 anni di carcere

Condannata in via definitiva a 25 anni di carcere per aver ucciso la vicina di casa, l’infermiera Monica Bussetto torna libera dopo oltre 10 anni passati in cella: la Corte d’Appello di Trento ha infatti accolto la seconda istanza di revisione del processo. Bussetto fu arrestata e condannata per l’omicidio di Lida Taffi Pamio, trovata senza vita in casa a Mestre nel dicembre del 2012. Tre anni dopo quella condanna, però, venne uccisa una seconda donna, Francesca Vianello, con modalità analoghe. E l’autrice di quel delitto, Susanna Milly Lazzarini, confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio.

“Abbiamo sempre fiducia, abbiamo avuto fiducia, ovviamente ora dobbiamo dire a Monica ‘scusa del ritardo’.” Così Stefano Busetto, l’avvocato dell’infermiera condannata a 25 anni. “Sì, è stata accolta la revisione sulla base della nuova prova acquisita da Massimiliano Andreetta delle ‘Iene’ che dimostra che la catenina sequestrata a Monica ha una dimensione e una fattezza completamente diversa da quella che aveva la vittima fino a pochi istanti prima di morire. Questo - dice - ha reso superfluo discutere anche sulla seconda causa di revisione che era legata a motivi di violazione della catena di custodia del reperto che, oggi possiamo dire, era contaminato”. Monica Busetto era in carcere dal 2012.