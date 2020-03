I Fatti Vostri, la co-conduttrice Roberta Morise? Una bomba: chi è il suo nuovo amore super-vip

23 marzo 2020 a

Tempo di nuovi amori per Eros Ramazzotti. Il cantante ha una nuova fidanzata, si tratta di Roberta Morise. A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che fa luce su quanto succede nella vita sentimentale dell'ex marito di Michelle Hunziker.

La nuova fiamma dunque è la Morise, co-conduttrice della trasmissione di Rai 2 I fatti vostri ed ex storica fidanzata di Carlo Conti. Classe 1986, la Morise ha debuttato in tv nel 2004 partecipando a Miss Italia con la fascia di Miss Calabria per poi partecipare a diversi programmi come L’Eredità e I migliori anni. Tra lei ed Eros nulla è ancora ufficiale. Il cantante infatti non ha fatto trapelare novità dopo la fine della relazione con Marica Pellegrinelli.