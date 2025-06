Elodie, nudo integrale: si scatena il caos

Elodie ha mandato in tilt i social con un'altra foto del suo splendido corpo. La pop star italiana ha pubblicato sui suoi profili un nudo integrale. Ma, come accade spesso con la cantante, si è scatenato un polverone mediatico clamoroso. E anche questa volta la polemica si è incentrata sul "pudore" esibito dalla artista italiana.

Lo scatto di Elodie senza veli è stato realizzato dal fotografo Attilio Cusani, che si è occupato anche delle cover del suo ultimo album "Mi ami mi odi". Nell'immagine la pop star è sdraiata su alcuni blocchi di legno. E si esibisce in una posa provcante. Per rientrare nei criteri di Instagram, Elodie si è coperta il seno con le mani. "Buon fine settimana", ha scritto in descrizione. Il post ha conquistato oltre 300mila like, oltre a migliaia di commenti. "Bellissima, ma una foto vestita ce la fai a farla?", "L'unico modo per avere visibilità. Povera musica italiana", "Se canti, qual è il senso di mettere una foto nuda? Mah, cosa si fa per l'hype", "Ma questa canta o fa calendari?", "Se non si spoglia ogni 3 per 2 non ci può stare.....anche la Pausini la prende in giro".