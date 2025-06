Elodie ha una sorella "segreta": ecco chi è

La ragazza ha raccontato che i suoi clienti non sono a conoscenza del suo legame di parentela con la pop star italiana. "Tanti clienti - ha raccontato Fey - non si immaginano minimamente che io sia la sorella di Elodie. Tanti altri, invece, almeno tre o quattro al giorno, mi guardano per qualche secondo, stringono gli occhi, mettono a fuoco e mi dicono: ' Ma lo sai che assomigli a Elodie? '. Poi ci sono i clienti abituali, quelli che vengono quasi tutti i giorni e dopo un po’ di tempo mi dicono: 'Ma ho saputo che tu sei la sorella di Elodie... Ma è vero?'. D’altronde - ha proseguito -, io e mia sorella siamo state sempre due gocce d’acqua , fin da bambine".

Ebbene sì, Elodie ha una sorella. Si chiama Fey Di Patrizi e gestisce un bar insieme alla sua compagna in zona Navigli, a Milano. "Io e mia sorella Elodie abbiamo vissuto molte esperienze insieme: sia positive che negative. Siamo state sempre molto unite e lei, che ha tre anni più di me, ha sempre rappresentato un grande punto di riferimento. Fin da piccola, sapere che lei c’era mi ha aiutato molto, così come mi aiutava tanto ricevere da parte sua un sorriso in più rispetto agli altri, un sorriso che mi faceva sentire al sicuro , protetta, amata", ha spiegato in un'intervista rilasciata a DiPiù.

Fey ha poi svelato il momento in cui si è accorta che sua sorella aveva davvero talento nella musica: "Fin da bambina. Lei in casa cantava sempre. Aveva solo un problema: del suo talento si vergognava. Era timidissima e si vergognava proprio di cantare fuori casa, davanti a sconosciuti. Quando arrivò in Italia X Factor, il talent show musicale, noi le dicevamo: 'Dai, provaci, sei brava, perché non farlo?', ma lei rispondeva: 'No, no, non mi va'. Sembrava sempre che la musica fosse un sogno troppo grande per lei, ma noi, in famiglia, eravamo tutti convinti del suo talento".