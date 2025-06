Michelle Hunziker? Clamoroso: nascosta in un box con un uomo

Come incontrare degli uomini senza farsi vedere da curiosi e paparazzi? Si tratta di una domanda che si è posta Michelle Hunziker. E la showgirl di origine svizzera è riuscita a trovare una soluzione molto curiosa. L'ex conduttrice di Striscia la Notizia ha inventato il cosiddetto incontro in garage. Stiamo parlando infatti di luoghi appartati, al riparo dai flash delle macchine fotografiche e teleobiettivi. Altri esempi? Parcheggi sotterranei, un altro ottimo escamotage che le consentirebbe di vivere la sua vita amorosa senza che tutto il resto d'Italia ne venga a conoscenza.

"Gli uomini ne avevano paura e lo capisco. Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: ‘Sei diventata davvero brava’", ha rivelato Michelle Hunziker. Per le fughe d'amore, invece, preferisce i "garage e airbnb". Oggi, però, la showgirl svizzera si dichiara single: "Sì ancora, non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single".