Elodie, un video clamoroso: dietro le quinte con le ballerine...

Una pop star, ma anche un essere umano capace di empatizzare con le proprie "colleghe". Elodie continua a incantare stadi, palchi ed eventi. Oltre che per la sua musica, il pubblico accorre in massa alle sue esibizioni per ammirare le sue curve e come è in grado di muoverle a ritmo di musica. Ma non è la sola attrice del grande spettacolo musicale. Con lei sul palco ci sono anche le ballerine. Alcune di queste non abituate a esibirsi di fronte a grandi folle. E, in questi casi, la tensione può giocare brutti scherzi.

C'è un video, diventato subito virale sui social, che mostra Elodie e il corpo delle ballerine nel dietro le quinte di un suo spettacolo. La pop star è abituata al pre-show. Le ballerine un po' meno. E la tensione è palpabile. Così Elodie, con pochi e semplici gesti, tranquillizza le sue colleghe. In fondo, l'unico consiglio che davvero può aiutare in questi casi, è lasciarsi andare e divertirsi.