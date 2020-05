Justine Mattera, seno in fuga dalla camicetta: la foto incendiaria, body e biciclette

18 maggio 2020 a

Una nuova prodezza ad altissimo tasso erotico di Justine Mattera, consegnata ai suoi fan su Instagram nella mattinata di lunedì 18 giugno, giorno in cui l'Italia riapre definitivamente, o quasi. La meravigliosa e biondissima showgirl pensa alla bicicletta, una delle sue grandi passioni. E affacciata a una finestra, scrive in calce allo scatto che la mostra: "Occhio sulla strada. Occhio sulla bici. Pronta a pedalare". Ma l'attenzione ovviamente la cattura l'outfit, davvero (molto) provocante. Calze (o stivali?) rossi fino alla coscia, dunque un body color carne dal quale spunta senza troppi indugi né troppo pudre un seno nudo. Una Justeine Mattera da urlo, come sempre.

