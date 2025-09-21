Reazione a catena, la sentenza sui Pane e Miele: "Chi è l'anello debole"

Oggi, domenica 21 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornati ai Pane e Miele, il trio di campioni composto da Filippo, Nora e Simone. A sfidarli ci sono invece le Turbolente, una squadra tutta al femminile composta da Chiara, Tiziana ed Elena. Loro vengono dalla provincia di Torino e si chiamano così perché "è dovuto alla tecnologia aziendale che usiamo, dato che siamo colleghe di lavoro".

Ma alla fine ad avere la meglio sono stati ancora una volta i Pane e Miele. Il trio di campioni si è presentato all'Ultima Catena con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 13375 euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Pugno" e "Scacco". Dopo un minuto di attenta discussione, i campioni si sono buttati con: "Scacco". Ed era proprio la parola esatta.