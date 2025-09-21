Libero logo
Jasmine Paolini, sconfitta Jessica Pegula in soli due set: l'Italia è campione

di
domenica 21 settembre 2025
Jasmine Paolini, sconfitta Jessica Pegula in soli due set: l'Italia è campione

(X, @Supertennis)

2' di lettura

L'Italia ha conquistato la sua sesta Billie Jean King Cup battendo gli Stati Uniti per due vittorie a zero dopo il successo decisivo di Jasmine Paolini su Jessica Pegula. Paolini, numero 8 al mondo, ha dominato nettamente (6-4, 6-2) Pegula (numero 7), che non aveva mai battuto prima. Dopo la vittoria di Elisabetta Cocciaretto su Emma Navarro (6-4, 6-4) nella prima partita, l'Italia conquista il titolo per il secondo anno consecutivo e priva gli Stati Uniti del 19 trofeo in questa competizione.

"Giornata incredibile: ragazze commoventi. Al maschile abbiamo la Nazionale più forte del mondo; ma quello che fanno queste ragazze è roba dell'altro mondo". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ai microfoni di SuperTennis. "Abbiamo vinto contro le cinesi in casa loro. Poi abbiamo ribaltato la Ucraina. Infine oggi abbiamo vinto contro la superpotenza Usa, conquistando due match dove partivamo sfavoriti. Sono contento in primi per la capitana Garbin. Paolini si è confermata e poi oggi è venuta fuori la Cocciaretto. A ruota abbiamo la giovane Grant, che promette bene", ha aggiunto Binaghi. "Ora toccherà ai ragazzi, a Bologna, provare a difendere il titolo vinto gli ultimi due anni in Coppa Davis", ha concluso il numero uno della Fitp, che dopo il bis in Billie Jean King Cup, dopo il successo del 2024, sogna ora il tris in Coppa Davis, dopo i trionfi del 2023 e della passata annata. 

