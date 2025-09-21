Fiorentina, vittoria in rimonta contro il Como per 2 a 1: Viola contestati

Una rete a tempo quasi scaduto segnata da Addai, consegna al Como i tre punti. Un successo meritato per gli ospiti che, andati sotto nella primissima parte di gara, dominano nella ripresa grazie soprattutto ai cambi azzeccati da Cesc Fabregas, fra cui proprio l'ingresso dell'olandese di passaporto ghanese. Per la Fiorentina è notte fonda, seconda sconfitta consecutiva, due punti in quattro partite, e disappunto dei tifosi a fine gara, con Stefano Pioli già sulla graticola. L'approccio alla partita dei padroni di casa è subito deciso, a tratti feroce. Non è un caso che Mandragora porti in vantaggi i suoi già al 5' grazie a un sinistro da fuori area che concretizza una corta respinta della barriera, dopo una punizione battuta dallo stesso numero 8 gigliato. Pioli sceglie per opporsi ai lariani un innovativo 4-4-2 con Fazzini e Lamptey esterni, con quest'ultimo che fra l'altro deve lasciare il campo già a metà della prima frazione per un infortunio al ginocchio distrutto. La sfida è nervosa, tesa, spezzettata, col Como che fa possesso palla e cerca di interrompere la manovra dei viola con numerosi falli (non sempre sanzionati correttamente dal direttore di gara Bonacina) e Ranieri e compagni che provano a chiudersi ea cercare le ripartenze.

In un paio di circostanze Kean ha anche buone chance per il raddoppio, in particolare al 36', ma gli mancano precisione e lucidità sottoporta. Gli ospiti ci mettono un po' a riprendersi dallo svantaggio ma piano piano provano ad uscire dal guscio, anche se Nico Paz si accende con intermittenza. Quando lo fa in maniera brillante, serve De Gea che chiude lo specchio della porta e un Morata lanciato in area. Nel finale di primo tempo il Como si vede assegnato un rigore per fallo di Nicolussi Caviglia su Perrone, ma il Var è bravo a correggere Bonacina perché l'infrazione del centrocampista viola avviene di poco fuori area. Poi viene annullato un gol ai biancoazzurri segnato da Diego Carlos per netto fuorigioco. Serve un miracolo di De Gea per negare il pareggio agli uomini guidati da Fabregas al 53', con il portiere spagnolo che dice no alla conclusione di Sergi Roberto.