Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Atalanta, sconfitto il Toro 3 a 0: pareggio senza reti tra Cremonese e Parma

di Andrea Carrabinodomenica 21 settembre 2025
Atalanta, sconfitto il Toro 3 a 0: pareggio senza reti tra Cremonese e Parma

1' di lettura

L'Atalanta supera in trasferta il Torino per 3-0 nella gara valida per la quarta giornata di serie A e salgono al quinto posto in classifica provvisoria raggiungendo la Cremonese. Tutte le reti nel primo tempo realizzate nel giro di 8'. Nerazzurri in vantaggio con Krstovic al 30', raddoppio di Sulemana al 34' e a segno ancora Krstovic, che firma la doppietta al 38'. Per il Torino, che resta a 4 punti, seconda sconfitta stagionale dopo quella contro l'Inter, alla prima di campionato.

Ademola Lookman ha fatto il suo esordio in questo campionato con la maglia dell'Atalanta, entrando nel finale del match con i granata a Torino al posto di Sulemana. Si chiude così il caso che dallo scorso mercato estivo ha visto al centro l'attaccante nigeriano, voglioso di lasciare Bergamo ma poi rimasto per volontà del club. Lasciato inizialmente fuori squadra, Lookman è stato riammesso nella rosa a Juric e convocato per la trasferta a Torino.

Juventus, Bremer si accascia a terra: Verona, terrore puro

Non ci sono solo arbitro e Var a creare tensione nel mondo Juventus. I bianconeri, al termine della partita contro l'...

Cremonese e Parma hanno pareggiato 0-0 nella sfida valida per la quarta giornata di serie A disputata allo stadio 'Zini'. Continua l'imbattibilità della formazione lombarda, neopromossa in Serie A che in classifica si porta a 8 punti. Per gli emiliani secondo punto in quattro partite dopo il pareggio con l'Atalanta.

Lorenzo Pellegrini stende la Lazio: Gasp, la mossa a sorpresa fa impazzire la Roma

Torna, segna e fa impazzire il popolo giallorosso: domenica da sogno per Lorenzo Pellegrini, che con un gran gol regala ...

Dea bendata Torino, fa valutare il vecchio anello di nonna: vita stravolta

Scene da film a Favria Torino, agguato horror a padre e figlio: in auto, poi le pistole

I maestri dell'odio Giuseppe Valditara, la lezione ai violenti che lo accolgono con insulti e fumogeni

tagatalantatorinoparmacremonese

Dea bendata Torino, fa valutare il vecchio anello di nonna: vita stravolta

Scene da film a Favria Torino, agguato horror a padre e figlio: in auto, poi le pistole

I maestri dell'odio Giuseppe Valditara, la lezione ai violenti che lo accolgono con insulti e fumogeni

ti potrebbero interessare

412x280

Torino, fa valutare il vecchio anello di nonna: vita stravolta

Susanna Barberini
1278x774

Torino, agguato horror a padre e figlio: in auto, poi le pistole

Redazione
1400x933

Giuseppe Valditara, la lezione ai violenti che lo accolgono con insulti e fumogeni

Andrea Tempestini
3072x2043

Torino, tenta di uccidere un uomo con una bottiglia: arrestato

Andrea Carrabino