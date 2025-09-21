Atalanta, sconfitto il Toro 3 a 0: pareggio senza reti tra Cremonese e Parma

L'Atalanta supera in trasferta il Torino per 3-0 nella gara valida per la quarta giornata di serie A e salgono al quinto posto in classifica provvisoria raggiungendo la Cremonese. Tutte le reti nel primo tempo realizzate nel giro di 8'. Nerazzurri in vantaggio con Krstovic al 30', raddoppio di Sulemana al 34' e a segno ancora Krstovic, che firma la doppietta al 38'. Per il Torino, che resta a 4 punti, seconda sconfitta stagionale dopo quella contro l'Inter, alla prima di campionato.

Ademola Lookman ha fatto il suo esordio in questo campionato con la maglia dell'Atalanta, entrando nel finale del match con i granata a Torino al posto di Sulemana. Si chiude così il caso che dallo scorso mercato estivo ha visto al centro l'attaccante nigeriano, voglioso di lasciare Bergamo ma poi rimasto per volontà del club. Lasciato inizialmente fuori squadra, Lookman è stato riammesso nella rosa a Juric e convocato per la trasferta a Torino.