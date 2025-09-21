Silvia Salis, la Boschi e il giallo dell'articolo sparito su Repubblica

Titolo: “Boschi a Portofino: Salis bel nome come candidata Iv alla presidenza del Consiglio”. La testata è Repubblica online. Il tempo di cliccarci sopra e... “Ops! Pagina non trovata”. Il pezzo è sparito? Pare proprio di sì. Il motivo? Chissà... Poco prima delle 17 di ieri pomeriggio, l’Ansa batteva così un virgolettato attribuito a Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera dei Deputati in quota Italia Viva: «Indubbiamente Silvia Salis è un bel nome come possibile candidata di Iv alla presidenza del Consiglio ma nessuno vuole tirarla per la giacchetta e nemmeno noi. Sta facendo la sindaca a Genova, la sta facendo bene ed è giusto che si concentri su questo. Poi deciderà lei e vedremo quello che succederà, se ci saranno le primarie nel centrosinistra di coalizione o meno. Silva Salis è un bel nome. È sicuramente una donna molto molto in gamba, ma ce ne sono anche altri di altri di nomi che girano».

Boschi ieri era ospite ai “Portofino Talks” organizzati nel borgo ligure dal Comune e da Philia Associates. Passata meno di un’ora, sempre l’Ansa ribatte una nuova agenzia, sempre un virgolettato della deputata renziana: «Silvia Salis è bravissima ma nessuno la vuole tirare per la giacchetta, nemmeno noi. Sta facendo la sindaca a Genova, è giusto si concentri su quello, poi deciderà lei... Vedremo cosa succederà, se ci saranno primarie nel centrosinistra o meno... Vedremo. È un bel nome, come ce ne sono anche di altri sindaci». È sparito il riferimento alla presidenza del Consiglio. E il giallo è servito: Italia Viva pensa a Salis come suo candidato, solo suo, oppure no?

