Michele Cucuzza, prego? L'impensabile foto con la Regina Elisabetta

Francesco Fredella 22 maggio 2020 a

a

a

Parola d’ordine: selfie. Michele Cucuzza con la Regina Elisabetta e non solo. L’ex gieffino è in aereo con Pertini, nel viaggio di ritorno dopo aver vinto i Mondiali. Oppure nella celebre strada dei Beatles. Ovviamente si tratta di fotomontaggi. Ma tanto virali. E’ nata ieri - giovedì 21 maggio - l’ultima pagina Instagram che raccoglie gli scatti celebri con Cucuzza all’interno. Sta andando fortissimo. Ma c’è dell’altro: le pagine fan del giornalista spuntano come funghi. Dopo il reality di Signorini la sua popolarità è arrivata alle stelle. Tra l’altro Cucuzza, ogni pomeriggio, gira l’Italia grazie a dirette Instagram con talenti emergenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.