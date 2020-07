Dua Lipa, "sono timida"? E mostra in primissimo piano il suo lato B, così: sconvolgente e senza censura

07 luglio 2020 a

La popstar Usa Dua Lipa è in vacanza e mostra il suo fisico supersexy con una serie di immagini che la ritraggono in bikini che sono state postate in questi giorni sui suoi canali social ufficiali. "I'm shy", scrive a corredo delle fotografie. Ovvero: sono timida. Bene, sembrerebbe l'esatto opposto: in una di queste immagini, infatti, Dua Lipa mostra il suo lato B disegnato in primissimo piano. Immagini vietatissime ai deboli di cuore.

La 24enne popstar di origini albanesi e kosovare è da poco tornata sulle scene con il suo nuovo album in studio, "Future nostalgia", che grazie a singoli come "Don't start now", "Physical", "Break my heart" e "Hallucinate" l'ha confermata come una delle reginette del pop internazionale contemporaneo. Sguardo seducente, capelli raccolti e lato b da urlo in primo piano, dettagli che hanno raccolto centinaia di migliaia di like e commenti.

