Stefano De Martino pizzicato in barca con l'altra Rodriguez: voci sulla nuova fiamma dopo Belen

07 luglio 2020 a

Mentre Belen Rodriguez volta pagina con Gianmaria Antinolfi, Stefano De Martino si intrattiene in compagnia di Mariana Rodriguez. A beccare i due, reduci dalla seconda rottura, il settimanale Chi. L'ex ballerino di Amici infatti è stato paparazzato in una fuga notturna a Napoli con la Rodriguez dopo un corteggiamento “social”. Già qualche anno fa si era parlato di un presunto flirt tra la modella che partecipò all'Isola dei famosi e Stefano, ma non era mai stato confermato dai diretti interessati: "Se volete presentarmelo, non c'è problema", disse all'epoca Mariana, Ma c'è un'altra figura dell'isola dei famosi che è finita nella bufera per De Martino: si tratta di Alessia Marcuzzi. È lei la conduttrice rea, secondo Dagospia, di aver messo fine alla relazione tra Belen e Stefano.

