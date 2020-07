Belen Rodriguez e Antinolfi, il bacio in copertina su Chi: "La sua calda estate". Gossip impazzito: "Pare che De Martino..."

Francesco Fredella 07 luglio 2020 a

È lo scoop che tutti aspettavamo. Una vera bomba. Firmata Alfonso Signorini. Sul settimanale Chi arriva la foto del bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi. Dopo tanti rumors, finalmente, la conferma. La Rodriguez e il noto imprenditore stanno insieme. Solo pochi giorni fa avevano festeggiato all’Anema e core di Capri. Un party fini all’alba per il compleanno di Gianmaria. Poi un ballo. Quel feeling troppo sospetto. E il fine settimana in barca. Tutto sarebbe accaduto lì, a bordo dello yatch ormeggiato al largo di Capri, nello stesso molo in cui l'ormai ex di Belen, Stefano De Martino, ha il suo.

Intanto si parla ancora di De Martino e dei presunti tradimenti. Ma Stefano - dopo la rottura con Belen - conquista un altro risultato sorprendente: supera le Iene con Made in sud. Vince e convince. Sembra che sia single. Lui dice di essere pronto a rivelare il nome della prossima fidanzata ai fan. Belen, invece, opta per la teoria del “chiodo scaccia chiodo”. Ovviamente in barca. E ai paparazzi questo dettaglio non sfugge. Estate bollente. Anzi rovente.

