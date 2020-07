Elisabetta Gregoraci, agguato alle spalle: si libera con urlo e calcio volante, sullo yacht succede di tutto

24 luglio 2020 a

No, Elisabetta Gregoraci non sembra aver gradito. Le immagini sono quelle pubblicate dal rotocalco Nuovo e ritraggono la conduttrice di Battiti Live, il programma di Italia 1, a bordo di una barca a Saint Tropez, dove l'ex moglie di Flavio Briatore si è concessa qualche giorno di vacanza. Insieme a lei il figlio, Nathan Falco, e un amico che sembra avere con lei parecchia confidenza. Tanto da afferrarla da dietro per i fianchi. Ed è questo, almeno stando agli scatti realizzati dai paparazzi, che la Gregoraci sembra non gradire: per liberarsi, infatti, oltre a un urlo sgancia una sorta di calcio volante, una mossa di karate grazie alla quale riesce a divincolarsi. Per inciso, la barca a bordo della quale si trovava è la F.B. One, dell'ex Briatore, che le ha dato come nome le sue iniziali.

