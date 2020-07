Elisabetta Gregoraci, spacco vertiginoso e gioco di gambe spericolato: il risultato? Questa foto da urlo

23 luglio 2020 a

"The mess before the show", il casino prima dello spettacolo. E il casino è quello che effettivamente domina all'interno del camerino di Elisabetta Gregoraci, che si svela a ridosso delle registrazioni di Battiti Live sul suo profilo Instagram. Trucchi, creme, pomate e chi più ne ha più ne metta. Ma l'attenzione non viene ovviamente catturata dai cosmetici, bensì da lei, dalla meravigliosa Elisabetta Gregoraci. Un look total-blue: vestito blue e trucco dello stesso colore. E che vestito: la scollatura è "totale", generosissima, insomma ne mette in risalto il seno. Poi lo spacco, che con la complicità di un gioco di gambe birichino consegna ai seguaci dell'ex di Flavio Briatore una fotografia spettacolare.

