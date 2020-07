Elisabetta Gregoraci terrorizza Flavio Briatore: "Il mio nome? Lo fanno da anni". Tumulto a Mediaset

21 luglio 2020 a

Le voci si rincorrono da mesi. Anzi, da anni. Voci secondo le quali Elisabetta Gregoraci potrebbe prendere parte al Grande Fratello Vip, nel dettaglio alla prossima edizione, la quinta, condotta ovviamente da Alfonso Signorini su Canale 5. Anche quest'anno, come detto, le voci sulla Gregoraci sono tornate a farsi sentire. Voci che, stando ai rumors, non piacciono affatto a Flavio Briatore, che secondo le cronache delle ultime settimane si sarebbe opposto alla partecipazione dell'ex moglie al Gf Vip. E ora, a chiedere conto di queste voci direttamente alla Gregoraci, è Tv Sorrisi e Canzoni, che ha sottolineato a bruciapelo: "Il suo nome compare tra i possibili inquilini...". E lei: "Che dire? Il mio nome lo fanno da anni... e pure stavolta". Insomma, non una netta smentita. Tutt'altro. E ora, forse, Briatore trema...

