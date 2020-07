Ilary Blasi, la foto che scatena l'orrore dell'hater: "Sembri Marilyn Manson. Ti stai..."

27 luglio 2020 a

Tempo di vacanze anche per la meravigliosa Ilary Blasi, che racconta le sue ferie su Instagram: nei giorni scorsi, infatti, bellissima e raggiante si è palesata con la sua famiglia sulla spiaggia di Sabaudia. Le foto, come sempre, hanno raccolto un diluvio di cuoricini e commenti positivi. Ma c'è anche chi, per quelle stesse foto, la ha insultata. In particolare per l'ultimo selfie postato dalla moglie di Francesco Totti. I soliti fessi con del buon tempo da perdere hanno puntato il dito contro l'eccessivo ricorso al botox di Ilary Blasi. Troppi ritocchini, insomma, secondo i "giudici di Instagram". "Ti sta sfuggendo di mano il botox!", "Sembri Marilyn Manson", "Ti stai plastificando", scrivevano alcuno di loro. E ancora: "Ti stai rovinando con tutto sto botulino", "Basta con la chirurgia plastica", "Tra un po' sarai irriconoscibile se continui a ritoccarti". E via discorrendo. Ma la realtà è soltanto una: Ilary Blasi è sempre meravigliosa.

