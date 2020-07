Ilary Blasi, la foto in costume "sottosopra": delirio su Instagram, ribaltone dei sensi

20 luglio 2020 a

Una foto da capogiro per Ilary Blasi. Su Instagram, la conduttrice regina di Mediaset si diletta a far impazzire letteralmente i fan con uno scatto sotto-sopra: piedi appoggiati al muro, in conturbante verticale. Il capello sulle dita, le gambe lunghissime e flessuose a nudo, il costume che fa capolino dalla gonna rovesciata che ricade sul torso e il capo di Ilary.

L'effetto ottico è straniante, la Blasi letteralmente sparisce per lasciare spazio a un corpo da cartolina. "Punti di vista", scrive lei filosofeggiando. E il marito Francesco Totti, come spesso accade sui social, si lascia andare a un commento divertito e divertente: "Apposta non ti trovavo oggi...". Come dargli torto.

