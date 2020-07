Ilary Blasi, topless all'improvviso. Sotto il cappello, niente? Occhio alla sorpresina

17 luglio 2020 a

Sotto il cappello, niente? Ilary Blasi "illude" i suoi fan su Instagram, pubblicando una foto dalla spiaggia di Capri: la moglie di Francesco Totti e regina di Mediaset sembra indossare solo un cappellone dalle falde formato maxi, che la coprono nei punti chiave. Dubbio svelato dalla foto successiva, in cui Ilary prende il sole in un classico (ma sempre conturbante e ridottissimo) bikini.

Ma i social hanno insegnato a non disperare, perché la sorpresa è sempre dietro l'angolo. Basta pazientare, e infatti dopo poche ore ecco arrivare addirittura una foto in topless. Certo, strategico: la Blasi si fa fotografare nuda, di spalle, per far risaltare il nuovo taglio di capelli. Treccine selvagge.

