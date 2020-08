Ursula Corberò, il topless bollente di Tokyo della Casa di carta

16 agosto 2020 a

Con una storia su Instagram, la bellissima attrice spagnola Ursula Corberò ha fatto sapere ai suoi follower di essere tornata sul set de La Casa di Carta, la serie iberica ambientata a Madrid in onda su Netflix. Stanno preparando la quinta e ultima stagione, dopo l'interruzione delle riprese a causa del lockdown.







Ursula non è nuova alle provocazioni, e i suoi fan dimostrano sempre un notevole gradimento. In precedenza l'attrice spagnola, che veste i panni di Tokyo, ha terremotato Instagram con alcuni scatti davvero bollenti, tra mini slip e mani a coprire il seno nudo. A queste si aggiunge un'altra immagine sexy condiviso dalla collega Usue Alvarez, tanto per alzare ancora di più la temperatura in questo periodo già torrido.

